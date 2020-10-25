عمليات مجلس الدولة: تسكين جميع القضاة بلجان الاقتراع ولا مخالفات حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

بدأت غرفة عمليات مجلس الدولة عملها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حيث تابعت عمليات تسكين القضاة داخل لجان الاقتراع على مستوى المحافظات التي تشهد خوض سباق انتخابات مجلس النواب.

وأكدت مصادر قضائية داخل الغرفة، لـ"الخليج 365" عدم رصد أية مخالفات أو إشكاليات تعيق عمليات فتح لجان الاقتراع حتى الآن.

وانعقدت غرفة العمليات بمقر المجلس برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لمتابعة قضاة المجلس المشرفين على انتخابات مجلس النواب المقرر التي يتم إجراؤها بــ 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتتابع الغرفة قرابة 2000 قاض من قضاة مجلس الدولة المشرفين على تلك الانتخابات، في كل ما يتعلق بعملهم ابتداء من التسكين بالمحافظات مرورا بكل إجراءات عملية الاقتراع واستلام البطاقات والصناديق الانتخابية.

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ويستمر عمل غرفة العمليات حتى موعد إغلاق اللجان والمقرر في التاسعة مساء على مدار يومي الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.