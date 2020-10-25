"السهم القاتل".. بدء تمرين عسكري إسرائيلي يركز على حدود لبنان وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):
بدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، تمرين "السهم القاتل" الذي يحاكي حربا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه عبر تويتر، أن التمرين يهدف إلى "رفع الجهوزية وتحسين القدرات الهجومية لجيش الدفاع على كافة المستويات، بشكل متكامل، مع تبني طريقة عمل لتحقيق الانتصار بآليات جديدة بين مختلف المقار الرئيسية".
ويشارك في التمرين قوات نظامية واحتياط من أسلحة الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات والهيئات التكنولوجية واللوجستية والحماية في المجال السيبراني.
ولفت المتحدث إلى أنه تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2020، وسيستمر حتى الخميس المقبل.
وأشار إلى أنه ستكون هناك حركة نشطة للطائرات المقاتلة والمروحيات والمركبات العسكرية والقطع البحرية.
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