تركيا تمدد مهمة السفينة "أوورتش رئيس" شرقي المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول- (د ب أ):

أعلنت تركيا، الأحد، تمديد "إخطار نافتيكس" حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة "أوروتش رئيس" شرقي البحر المتوسط.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإنه بموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة مهامها حتى الرابع من نوفمبر، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإخطار بعد غد الثلاثاء.

كما ستواصل سفينتا "أطامان" و"جنكيز خان" مرافقة أوروتش رئيس خلال أداء مهامها.

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وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أعلن منتصف أكتوبر الجاري أن أوروتش رئيس استأنفت العمل في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، وذلك للتنقيب عن احتياطيات الغاز جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الخارجية اليونانية أن الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين.

وكانت الخارجية قالت في بيان إن قيام تركيا بأعمال "مسح غير قانونية جنوب كاستيلوريزو على الجرف القاري لليونان، على بعد 5ر6 ميل بحري فقط من الشواطئ اليونانية، يمثل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".