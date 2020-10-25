محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قرر قاضي المعارضات في محكمة منيا القمح الجزئية، بالشرقية، اليوم الأحد، تجديد حبس طفل وزوج والدته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بقتل والده المُسن بغرض سرقته بمنيا القمح.
كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول "محمد.ع.ف" 70 عامًا، مُقيم بعزبة معلومة التابعة لقرية بيشة عامر بمنيا القمح، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة كدمات بالرأس.
وتبين أن المجني عليه كان متزوجًا من امرأة ثانية عقب وفاة زوجته الأولى، قبل أن ينفصل عنها وتتزوج هي من آخر، وكان يعيش معها نجلهما الأصغر، 14 سنة، والذي تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوج والدته، بغرض سرقة والده.
جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بمعاونة زوج والدته.. تجديد حبس الطفل المتهم بقتل والده المُسن في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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