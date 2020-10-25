ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراروح بين 60 و70 جنيها.
وزاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و120 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.
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