صور.. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد لجان انتخابات النواب في حي الجمرك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بحي الجمرك، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني.
واستفسرت نائب المحافظ من قضاة اللجان والقائمين على الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، وعن وجود أي معوقات لحلها.
وأكدت نائب المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهد، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألفًا و901 ناخب، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ6 دوائر انتخابية هي "المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدي جابر، العطارين، الدخيلة".
ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".
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