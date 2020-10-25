هبوط حاد لسهم التجاري الدولي بنسبة 9.76% بعد إعادة التعامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البورصة المصرية هبوطا حادا لسهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة، بنسبة 9.76% مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد.

وتراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي بحوالي 6.50 جنيه مع بداية تعاملات اليوم إلى 60.10 جنيه مقابل 66.60 جنيه في إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي، والتي شهدت وقف التداول على أسهم البنك بطلب من هيئة الرقابة المالية.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.11% مع في أول دقائق من بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 10440 نقطة، وذلك في أول جلسة بعد التطورات التي حدثت بشأن البنك التجاري الدولي خلال الأيام الماضية وإعادة التداول على أسهم البنك.

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وتزامن وقف التداول على أسهم البنك يوم الخميس الماضي مع عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك نتج عنه عدة قرارات مهمة.

وفي تطور مفاجئ أعلن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب أمس الأول الجمعة انتهاء رحلته مع البنك التي بدأت في عام 2002، ورحيله عن منصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة البنك، في بيان، قرار عز العرب بترك منصبه، وقرار المجلس بتعيين شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك غير التنفيذي ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه يوم 22 أكتوبر الجاري والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته يوم 20 أكتوبر بتنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إعمالا للبند (ط) من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.