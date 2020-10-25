محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):
أعلن ناطق باسم نائب الرئيس الأمريكي يوم الجمعة، أن مدير مكتب مايك بنس خضع لفحص كوفيد-19، وتبين أنه مصاب بالمرض.
ومارك شورت هو الأخير على لائحة المسؤولين الأمريكيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وقال ديفين أومالي المتحدث باسم نائب الرئيس في بيان إن مارك شورت وضع في الحجر الصحي. وأضاف أن نتيجة فحوص نائب الرئيس وزوجته أكدت عدم إصابتهما بالمرض وهما "صحة جيدة".
وتابع أومالي أنه بالاتفاق مع أطباء البيت الأبيض، يواصل مايك بنس الذي يخوض الحملة الانتخابية لاقتراع الثالث من نوفمبر، برنامجه.
وسجلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي عددا قياسيا من الإصابات بلغ 89 ألفا، وفقا للبيانات المحدثة لجامعة جونز هوبكنز.
وبلغ مجموع الوفيات في الولايات المتحدة 225 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي مصاب بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.