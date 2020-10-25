إصابة اثنين من كبار مساعدي نائب الرئيس الأمريكي بكورونا

أُصيب اثنان من كبار مساعدي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الأيام الماضية.
الحجر الصحي بعدما ثبتت إيجابية فحوصاته للكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا لمايك بنس وزوجته جاءت سلبية.
كشف مكتب نائب الرئيس الأمريكي - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد - أن كبير موظفيه مارك شورت بدأ في
مارتي أوبست المستشار السياسي البارز لمايك بنس جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية أيضًا، ولكن لم يتضح متى أصيب بالفيروس بالتحديد.
كما أفاد مصدر مطلع لقناة (سي إن إن) بأن
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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