وكالة التنمية الدولية تدعم مشروعات الطاقة الشمسية في المنشآت الصحية الأفريقية

أعلنت السفارة الأمريكية في نيجيريا ، اليوم الأحد ، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستمنح شركات الطاقة الشمسية في دول أفريقيا جنوب الصحراء مليونين و620 ألف و650 دولارا أمريكيا عبر برنامج "باور أفريكا" الذي تديره الوكالة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا.



وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية بنيجيريا :" أن هذه المنحة ستوفر امدادات كهرباء يعتمد عليها وبأسعار معقولة لما يقرب من 300 مرفق من مرافق الرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مشيرا إلى أن

حوالي 60% من مرافق الرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء لا تصلها الكهرباء مستدامه .



وأضاف البيان :" أن 34 في المائة فقط من المستشفيات و28 في المائة من العيادات الصحية لديها كهرباء على مدار 24 ساعة"، وأكد البيان على أن "الطاقة تعد أمرا بالغ الأهمية لتشغيل الأجهزة الأساسية والمعدات الطبية والتعقيم وتخزين اللقاحات والأدوية في البرادات وكذلك الأضواء لتقديم خدمات الرعاية الصحية

المستمرة، وتعزيز جهود الاستجابة للأوبئة، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".



وأشار بيان السفارة الأمريكية إلى أن الشركات التي ستستفيد من هذه المنحة عبر برنامج "باور أفريكا" هي: (Havenhill Synergy Ltd) في نيجيريا و(KYA-Energy Group) في توجو و(Muhanya Solar Ltd) في زامبيا و(Nanoé) في مدغشقر و(OffGridBox) في رواندا و(OnePower) في ليسوتو و(PEG Solar) في غانا و(SolarWorks) في موزمبيق و(Zuwa Energy) في مالاوي.



وأوضح البيان أن الشركات سالفة الذكر ستستخدم تمويل برنامج "باور أفريكا"، الذي تديره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتوفير حلول لتعزيز توليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية خارج الشبكة لـ 288 منشأة رعاية صحية في الدول التسع التي يشملها البرنامج.