الصين تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود لدعم التعددية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى بذل جهود لدعم التعددية والأمم المتحدة.
آثار اقتصادية واجتماعية شديدة، وإن ممارسات الأحادية والحمائية والتنمر آخذة في الازدياد".
قال جيون -في رسالة عبر الفيديو للاحتفال بيوم الأمم المتحدة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- إن "يوم الأمم المتحدة يأتي في وقت يتسم بتحدٍ كبير، حيث تحدث تغيرات كبرى لم نشهدها منذ قرن من الزمان، يضاف إليها أزمة صحية عالمية مدمرة ذات
الأمم المتحدة بدورها في حقبة ما بعد كوفيد-19، عليها أن تقف بحزم من أجل العدالة، وأن تدعم سيادة القانون، وأن تعزز التعاون وأن تركز على العمل الحقيقي".
وأضاف جيون: "في العالم، لا يوجد سوى نظام واحد، هو النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ومجموعة واحدة فقط من القواعد، هي القواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة؛ ومن أجل ان تقوم
وأكد تشانغ أن مرض كوفيد-19 ذكرنا بأنه فقط من خلال التمسك بالتعددية ودعم الأمم المتحدة وتعزيز التعاون والتضامن يمكن للعالم هزيمة المرض وبناء المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن "الصين تقف بحزم مع التعددية، وتتمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقف بحزم مع الأمم المتحدة".
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