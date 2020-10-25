بلجيكا تُسجل 11 ألف إصابة بكورونا يوميًا في الفترة من 15 لـ 21 أكتوبر

سجلت بلجيكا في المتوسط 11891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوميا بين 15 و21 أكتوبر الجاري أي بزيادة قدرها 50٪ عن الأسبوع السابق لتلك الفترة.
حالة يوميا بزيادة قدرها 85٪.
وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد - أن معدل دخول المستشفيات بلغ 433
واضاف "سيانسانو" أنه تم إدخال 4041 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 (8%)، وتم نقل 708 في العناية المركزة (12 ٪) ووفاة 10737 حالة.. موضحا أنه تم تسجيل 1ر39 حالة وفاة في الفترة بين يومي 15 و 21
يُذكر أنه منذ ظهور الجائحة في بلجيكا، أصيب 305409 أشخاص بالفيروس. وانتشر (كوفيد-19) مؤخرا في مناطق بروكسل العاصمة وفي "لييج" و"شارلوا" إضافة إلى "أنتورب" التي كانت بؤرة للفيروس منذ ظهوره في بلجيكا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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