أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت برجي" غرب العاصمة "كابول"،إلى 24 قتيلًا و57 مصابًا.
نسف نفسه عند اقتراب عناصر الأمن منه.
ذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن المهاجم كان يعتزم دخول المركز لكنه
وأدى الهجوم إلى غضب وإدانة واسعة النطاق في أفغانستان وخارجها، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن تفجير المركز التعليمي في العاصمة الأفغانية كابول.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: ارتفاع ضحايا انفجار غرب كابول إلى 81 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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