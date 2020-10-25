أفغانستان: ارتفاع ضحايا انفجار غرب كابول إلى 81 قتيلًا ومصابًا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت برجي" غرب العاصمة "كابول"،

إلى 24 قتيلًا و57 مصابًا.



ذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن المهاجم كان يعتزم دخول المركز لكنه

نسف نفسه عند اقتراب عناصر الأمن منه.



وأدى الهجوم إلى غضب وإدانة واسعة النطاق في أفغانستان وخارجها، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن تفجير المركز التعليمي في العاصمة الأفغانية كابول.

