المعارضة تحشد في بيلاروسيا.. وأمريكا تدعم الحراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت المعارضة في بيلاروسيا حشد المحتجين، استعدادا لمظاهرات دعت لها ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في نهاية المهلة التي حددتها له للتنحي.
من ناحية أخرى، طالبت الولايات المتحدة السلطات في بيلاروسيا بالإفراج الكامل عن المواطن الأمريكي المحتجز لديها فيتالي شكلياروف، ومغادرة البلاد على الفور.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة هاتفية مع لوكاشينكو، جدد خلالها دعم واشنطن لـ "التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروسيا".
وقالت المعارضة البيلاروسية هذا الأسبوع، إن المستشار السياسي شكلياروف تعرض في السابق للسجن ثم وضع قيد الإقامة الجبرية.
ويحتج المتظاهرون في بيلاروسيا بانتظام منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي جرت في 9 أغسطس/آب.
وتعتبر المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، فيما تتوالى الاحتجاجات يوميا منذ إعلان النتيجة.
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