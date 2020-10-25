جولة ثانية من انتخابات ليتوانيا.. وكورونا سيد الموقف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الجولة الثانية لانتخابات برلمان ليتوانيا، الأحد، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث يختار نحو 2.5 مليون ناخب، 68 نائبا.

ويرى مراقبون أن نتائج هذه الانتخابات قد تؤدي إلى تغير موازين القوى السياسية في ليتوانيا.



وكانت الجولة الأولى التي جرت 11 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أسفرت عن تقدم حزب اتحاد الوطن المحافظ على الائتلاف الحاكم، الذي يضم كل من: حزب المزارعين والخضر، والذي حصل على 16 مقعدا.

وفشلت عدة أحزاب في دخول البرلمان بالجولة الأولى، بسبب عدم حصولها على نسبة الـ5% من الأصوات، إلا أن هذه الأحزاب يمكنها أن تدخل البرلمان عبر إجراء الانتخاب المباشر.

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ويتم تطبيق إجراءات وقائية صارمة لمواجهة عدوى فيروس كورونا عند صناديق الانتخاب.

وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات، وصلت أعداد العدوى الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات عالية جديدة في ليتوانيا.

وألقت الجائحة بظلالها على المعركة الانتخابية أيضا التي حددت معالمها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.