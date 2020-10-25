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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نائب سعودي سابق عن أجندة قطر في الصومال؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
الأحد 25 أكتوبر 2020
أعرب محمد أل الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودى السابق، عن أسفه الشديد لاستمرار دعم قطر للإرهاب، وأصبح دعمها ونفوذها الإرهابى يمتد في أكثر من مكان بالعالم، وخاصة بالمنطقة العربية، منوها إلى أن قطر مازالت تدعم كل الحركات الإرهابية المتطرفة.
وأضاف محمد آل الزلفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن قطر وراء كل الجهات المتطرفة، مشيرًا إلى أن الصومال ضحية قطر وإيران وتركيا، حيث جعلوا من الصومال بؤرة تطرف وإرهاب لاستخدامها في إيذاء المملكة العربية السعودية.
وتابع أن قطر تمول الإرهاب فى المنطقة العربية سواء فى طرابلس ومعظم أماكن الارهاب فى ليبيا أو فى سوريا والعراق وكل مكان أينما وجدنا ارهاب تكون قطر ورائه.
وأوضح أن قطر تنفذ اجندة معادية للأمة العربية بالرغم من أنها دولة صغيرة إلا أنها تملك أموالا كثيرة لا تعرف أين تصرفها سوى فى دعم الإرهاب.
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