شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مساعد نائب الرئيس الأمريكي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابة مارك شورت مدير مكتب بنس بفيروس كورونا المستجد. وقال ديفين أومالي "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس بنس والسيدة بنس جاءت سلبية بشأن كوفيد-19 اليوم وهما في صحة جيدة".

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