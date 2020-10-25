شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابى بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قالت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان على تويتر مساء السبت إن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

وأكد كريس ميلر رئيس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب مقتل المصري في بيان وقال إن "إبعاده .. عن ساحة القتال يمثل انتكاسة كبيرة لتنظيم إرهابي يعاني باستمرار من خسائر استراتيجية ساعدت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها ".

وقال ميلر إن فقد القاعدة للمصري "يسلط الضوء على تراجع فعالية التنظيم الإرهابي". والمصري متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.

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وقالت مديرية الأمن الوطنية إن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن ناشط القاعدة، الذي أُطلق عليه أيضا اسم حسام عبد الرؤوف، مواطن مصري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي إن أقل من 200 من نشطاء القاعدة ما زالوا في أفغانستان.