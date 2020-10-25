انتخابات محلية بأوكرانيا .. ومصارع يتصدر المشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عملية التصويت في الانتخابات المحلية بأوكرانيا، صباح الأحد، في الوقت الذي يتصدر فيه عمدة كييف فيتالي كليتشكو، المشهد الانتخابي.

ويسعى كليتشكو، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، إلى إعادة انتخابه مرة أخرى، وسط طموحاته في أن يصبح رئيسا لأوكرانيا يوما ما.



وواجهت حملة عمدة كييف البالغ من العمر 49 عامًا، ضربة مفاجئة أمس السبت، عندما أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال كليتشكو عبر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي: "أيها الأصدقاء! إن فيروس كورونا ضرب في أكثر اللحظات غير المناسبة"، مضيفا : "أشعر أنني بخير".

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وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعتزم مراقبة التصويت بشكل مستقل، قالت في تقرير إنها واثقة من "سير الانتخابات بشكل عام وتتوقع من المتنافسين القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية".

يشار إلى أن كليتشكو هو منافس محتمل للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، الذي تم تنصيبه العام الماضي بأغلبية ساحقة، لكنه بدأ يعاني من انخفاض في معدلات التأييد.