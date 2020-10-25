بعد أنقرة.. سفارة أمريكا بأذربيجان تتلقى تهديدات بهجمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السفارة الأمريكية في أذربيجان، السبت، أنها تلقت معلومات عن هجمات وعمليات خطف قد تستهدف أمريكيين وأجانب

وقالت البعثة الدبلوماسية، على موقعها الإلكتروني، إن "سفارة الولايات المتحدة في باكو تلقت معلومات تتمتع بالصدقية عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في باكو".



وأضافت السفارة أن "الرعايا الأمريكيين مدعوون إلى توخي مزيد من الحذر في الأماكن التي قد يجتمع فيها أمريكيون أو أجانب"، بما في ذلك الفنادق الكبيرة في العاصمة، من دون مزيد من التفاصيل عن مصدر هذه التهديدات.

ويأتي هذا التحذير غداة رسالة مماثلة تحدثت فيها وزارة الخارجية الأمريكية عن تهديدات "تتصف بالمصداقية" بهجمات أو عمليات خطف قد تستهدف أمريكيين في إسطنبول أو أماكن أخرى، لكن الخارجية الأمريكية لم تربط بين التحذيرين.

وأثار تورط تركيا في نزاع ناغورني قره باغ قلق العديد من الدول الغربية، منذ أن أكدت أنقرة أنها تريد مساعدة أذربيجان على "استعادة أراضيها المحتلة".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة نظيريه الأرميني والأذربيجاني كل على حدة،وحثهما على "إنهاء العنف وحماية المدنيين".

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وأكد الوزير الأرميني زهراب مناتساكانيان، أن تركيا متورطة بشكل مباشر في النزاع عبر تقديم "دعم فني عسكري" و"إرسال إرهابيين عسكريين إلى المنطقة".

وهذه اتهامات كان أطلقها قبل ذلك رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس أرمين سركيسيان.

وكان بومبيو قال، قبل أيام، إنه يأمل في أن تتمكن أرمينيا من "الدفاع عن نفسها" ضد أذربيجان.

واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول اشتباكات مسلحة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بوساطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

