الآلاف ينهبون مستودعا للمواد الغذائية بوسط نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نهب آلاف الأشخاص، الأحد، مستودعا للمواد الغذائية تابعا للحكومة في جوس بوسط نيجيريا وسرقوا محتوياته.

يأتي هذا في ظل موجة أعمال عنف تشهدها أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، طالت لاجوس، عاصمة البلاد الاقتصادية، وإيدي في جنوب غرب البلاد.

وهاجمت حشود مستودعا ضخما في جوس يستخدم لتخزين الإمدادات المعدّة للتوزيع خلال فترات الإغلاق الرامية للسيطرة على جائحة كورونا.

وخلال أعمال العنف أحرقت مراكز للشرطة وتعرّضت متاجر للنهب ودمّرت سيارات، وقد اتّهم مسؤولون "قطّاع طرق" باستغلال الفوضى.





وقالت مافيج بام، المقيمة في جوس، إن المستودع كان مليئا بمواد غذائية كان مفترضا توزيعها في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

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وتابعت: "خلال الإغلاق كانوا يخبئون الأغذية. أي نوع من الحكومات لدينا. مات كثيرون من الجوع".





وقال محمد إبراهيم، وهو أيضا من سكان جوس: "لقد خبأوا هذه الأغذية منذ الإغلاق. كان مفترضا أن يكونوا قد وزّعوها.. فكيف يمكن أن يبقى الفقير على قيد الحياة؟".



