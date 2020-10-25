شاهد .. الصومال تدفع ثمن الإرهاب القطرى على أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضح تقرير بالفيديو لمؤسسة ماعت جروب أنه فى وقت مبكر كانت قطر حاضرة فى الصومال تدعم حركة الشباب الإرهابية، وذلك باستضافة زعمائها وعرض أنشطتها الإرهابية.



وأشار التقرير إلى أن القطرى عبد الرحمن النعيمى، أمد زعيم حركة الشباب حسن ضاهر عويس بالأموال التى تستخدم فى الأنشطة الإرهابية للحركة، وتزايدت الأدلة على تمويل الدوحة للحركة الإرهابية حين نشر موقع ويكيلكس وثيقة كشفت أن السفيرة الأمريكية السابقة فى الأمم المتحدة سوزان رايس، كانت طالبت تركيا بالضغط على قطر فى 2009 لوقف تمويل حركة الشباب الإرهابية.

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ومع كل تفجير جديد كان الصوماليون يعرفون أن هذا الدمار يجرى بأموال قطرية، حتى نشرت نيويورك تايمز محتوى تسجيل مسرب بين رجل أعمال قطرى وسفير الدوحة فى الصومال، قال فيه رجل الأعمال القطرى إن أصدقاء الدوحة هم من يقومون بالتفجيرات ما شكل فضيحة دولية للدوحة.

أدلة متزايدة أكدت الخطوة التى قامت بها الدول العربية بمقاطعة قطر، ومطالبتها بالكف عن تمويلها للجماعات الإرهابية التى دمرت بلدانا كانت عامرة فى المنطقة.

الكف عن تمويل الإرهاب، وتسليم المطلوبين على القوائم العربية والدولية، مطالب مشروعة طرحتها الدول العربية التى أكدت أن كل مراوغات الدوحة لن تجدى، وأن الحل فى الرياض إذا أرادت قطر أن تعيش كدول تحترم القانون وحق الجوار.