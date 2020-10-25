شكرا لقرائتكم ربط على عمود وسط الشارع.. مشهد مؤلم لمعتقل إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كالنار في الهشيم انتشر خلال الساعات الماضية، بين ناشطين إيرانيين مقطع مصور، يظهر أحد الموقوفين في مدينة مشهد بإيران، مكبل اليدين ومربوطا إلى عمود بينما عمد عناصر من الشرطة إلى رش رذاذ الفلفل في وجهه وعينيه.

وأفادت الناشطة الإيرانية، المدافعة عن حقوق الإنسان، مسيح علي نجاد بتغريدة على حسابها على تويتر الأحد بأن المعتقل مهرداد سفري توفي بعد تعرضه للتعذيب، لافتة إلى أن عناصر الشرطة رشوا رذاذ الفلفل على وجهه، بينما كان مكبلا. كما أضافت أنه ضرب بهراوة كهربائية، قبل أن يلفظ أنفاسه.

بينما انتشر وسم MehrdadSepehri# للتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والموقوفون في إيران.

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وتتعرض إيران للعديد من الانتقادات من قبل منظمات دولية لحقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي تحصل في السجون، وقمع الحريات، وترهيب المعارضين.

وقبل أيام أثارت قضية المحامية نسرين ستوده التي تدهورت حالتها الصحية موجة انتقادات، بعد نقلها من سجن إلى آخر، رغم وضعها الصحي، ما دفع السلطات لاحقاً إلى نقلها إلى المستشفى.

كما أثارت قضية ما عرف بفتاة عبادان قبل يومين غضبا أيضا بين عدد من الناشطين المعارضين، بعد أن ظهرت ملطخة بالدماء إثر الاعتداء الجسدي عليها من قبل عناصر أمن وحراس مصفاة مدينة "أبادان" جنوب غربي إيران.