شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحمدين.. 3 فتيات تحدين تميم فهددهن بالقتل والاعتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو عن تفاصيل انتهاكات نظام تميم بن حمد، ضد المرأة القطرية، وتعرضها للاعتداء والمطادرات لمجرد الاختلاف معهم فى الرأى، وخلال الأشهر القليلة الماضية، قدمت 4 قطريات وهم نورة المرى، وعائشة القحطانى، وتوف المعاضيد إجابة عن هذا السؤال، مفادها باختصار أنه لا حرية للمرأة فى قطر.

واستعرض التقرير، شهادات الفتيات القطريات وما تعرضن له من انتهاك لحقوق الإنسان، وتعرضن للتهديدات التى وصلت إلى القتل والتعسف المستمر، ولجوئهم للخارج بعد ضياع حقوقهن على ايدى هذا النظام، وفى شهاداتهم كشفن عن الانتهاكات التى تمارس ضد النسوة فى قطر تحت رعاية السلطة، وعلى رأسها جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية القطرية، كما وجهن الفتيات انتقادت شديدة للنظام القطرى فى معاملة الأطفال فى قطر والتى وصفتها بالسيئة وغير العلمية. وأوضح التقرير، أن الفتيات القطريات هربن من جحيم تميم وأخذن على عاتقهن فضح الانتهاكات التى تواجه النساء فى قطر، وكشف ما يقوم به من جرائم ضد حقوق الإنسان بشكل مستمر ضد المرأة وكل أبناء الشعب القطري.

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