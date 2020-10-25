محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي شغلت الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
فيديو لاعترافات المتهمين بقتل "فتاة المعادي": تفاصيل الحادث المرعب
"فيديو وابتزاز وخيانة".. تفاصيل اعتراف المتهمين باغتصاب ربة منزل في الخانكة
التحريات كشفت هويته.. العثور على جثة شاب داخل زراعات القصب في قنا
مكتب المكافحة يشن حملات مكبرة لضبط أباطرة المخدرات
ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج في المنيا
الداخلية تكشف قصة اعتداء 4 أشخاص على "سيدة الخانكة": مرتبطة بأحدهم
ضحاياه بلغوا 450 شخصا.. سقوط نصاب الوظائف الحكومية في سوهاج
النيابة تنفي خطف امرأة أطفالا بمدينة نصر.. وتوجه رسالة لمروجي الشائعات
عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بالإسكندرية
القبض على المتهمين بإصابة طفلة بالعمى خلال حفل زفاف في شبرا الخيمة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج
"حلق شعرها وحاجبيها".. ربة منزل تتهم زوجها بتعذيبها في الدقهلية
حزنًا على فراق زوجته.. انتحار نجار شنقًا في الشرقية
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث الأسبوع | اعترافات المتهمين بقتل "فتاة المعادي" والاعتداء على "سيدة الخانكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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