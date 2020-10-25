إصابة المستشار السياسي لنائب ترمب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت "العربية" إصابة مسؤول بارز في البيت الأبيض بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد.

وأكدن تقارير إعلامية إصابة مارتي أوبست المستشار السياسي لنائب الرئيس ترمب بكورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 83 ألف إصابة جديدة بكورونا، في آخر إحصائيات حول الوباء في أمريكا.

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