نتنياهو: اتفاقات السلام تضع حدا للعزلة التي كانت تعاني منها إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 7 دقائق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاقات السلام الأخيرة الموقعة مع الدول العربية مهمة للأمن والاقتصاد على حد سواء .

واعتبر نتنياهو في تصريح متلفز بالعبرية ،نتنياهو أن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها إسرائيل، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط”، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

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وقال نتانياهو إن الرحلات الجوية ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى “ساعات وبالطبع الكثير من المال”.

وأضاف أن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي.

وتابع “يمكننا الطيران غربا فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن السلام، (و) فوق تشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأميركا اللاتينية”.

وأضاف نتانياهو “كانت إسرائيل معزولة تماما… إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم باسره”