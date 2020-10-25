أوباما يتهم ترامب بالإخفاق في إدارة أزمة كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020

اتّهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما السبت الرئيس دونالد ترامب بأنّه ”أخفق تماماً“ في إدارة أزمة كوفيد-19، وذلك في كلمة له خلال تجمّع حاشد في ميامي بفلوريدا دعماً للمرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسيّة جو بايدن.



وقال أوباما إنّه ”بعد ثمانية أشهر على بداية هذه الجائحة، لا تزال الحالات الجديدة تُسجّل أرقاماً قياسيّة“. وأضاف قبل عشرة أيّام من الانتخابات الرئاسيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر ”كان سيكون صعباً على أيّ رئيس أن يُدير هذه الجائحة. لكنّ فكرة أنّ البيت الأبيض لم يفعل شيئاً سوى أنّه أخفَقَ بالكامل، هي هراء“.

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وأمام مؤيّدين من سكّان فلوريدا أتوا بسيّاراتهم لحضور هذا التجمّع، وجّه أوّل رئيس أسود للولايات المتحدة اللوم إلى الملياردير الجمهوريّ بسبب عدم امتلاكه حتّى الآن خطّة لمحاربة فيروس كورونا، على حدّ قول أوباما.

وتابع أوباما ”دونالد ترامب لن يقوم فجأةً بحمايتنا جميعاً. هو لا يمكنه حتّى أن يتّخذ الخطوات الأساسيّة لحماية نفسه“، مشيراً بذلك إلى دخول ترامب المستشفى إثر إصابته في وقت سابق بكوفيد-19.

ودعا أوباما مؤيّديه إلى التصويت لبايدن، مندّداً بما قال إنّه فشل من جانب ترامب في إدانة تفوّق العرق الأبيض ومنتقداً المرّات العديدة التي أطلق فيها الأكاذيب علناً.