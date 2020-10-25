4 خطوات لإصدار صحيفة ورقية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، خطوات إصدار صحيفة ورقية وهى كالاتى : 1 - طباعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه: - نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية). - نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات. - نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية. - نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية. Advertisements - نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد). 2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس. 3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتـــــــم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف. 4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى: الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع. الثانى: يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

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