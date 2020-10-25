شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب كل محافظة بالمرحلة الأولى للانتخابات من المقاعد الفردى بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق أمس السبت الماراثون الانتخابي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلى ما يقرب من 33 مليون ناخبا فى 14 محافظة بأصواتهم دخل 10140 لجنة فرعية، ويعد مجلس النواب 2020 هو ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن يدلى الناخبين بأصواتهم على مدار اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية بالنظام الفردى واختيار قائمة واحدة من القوائم المتنافسة على دائرته بنظام القائمة، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى .

ونرصد نصيب كل محافظة من المقاعد بالبرلمان، على النظام الفردى

1- محافظة الجيزة : 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدا.

2- محافظة أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

3- محافظة الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد

4- محافظة بنى سويف : 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد.

5- محافظة المنيا : 6 دوائر وخصص لها 16 مقعد.

6- محافظة اسيوط : 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا.

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7- محافظة سوهاج : 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا.

8- محافظة قنا قسمت إلى 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد.

9- محافظة الاقصر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

10- محافظة الوادى الجديد قسمت إلى دائرتان وخصص لها مقعدان

11- محافظة مطروح قسمت إلى دائرتان وخصص لها مقعدان.

12- محافظة البحر الأحمر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

13- محافظة الاسكندرية : 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا.

14 - محافظة البحيرة : 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا.