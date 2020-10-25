أفغانستان: مقتل الرجل الثاني بـ"القاعدة" أبو محسن المصري

أفغانستان: مقتل الرجل الثاني بـالقاعدة أبو محسن المصري

الأحد 25 أكتوبر 2020

قالت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان مساء السبت إن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري الذي كان مدرجاً على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.



والمصري متهم في الولايات المتحدة بـ"تقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أميركيين".

وقالت مديرية الأمن الوطنية، في منشور على "تويتر"، إن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة. من جهته، امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

وبحسب مكتب التحقيقات الاتحادي، فإن أبو محسن المصري، الذي أُطلق عليه أيضاً اسم حسام عبد الرؤوف، مواطن مصري.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال الشهر الماضي إن أقل من 200 من نشطاء القاعدة ما زالوا في أفغانستان.

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ويصادف هذا الشهر مرور 19 عاماً على العملية الأميركية في أفغانستان للإطاحة بحكم حركة طالبان التي كانت توفر الملاذ لمقاتلي تنظيم القاعدة الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وبدأت الولايات المتحدة مؤخراً سحب قواتها تدريجياً من أفغانستان بعد إبرام اتفاق مع طالبان في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب من قبل طالبان التي وافقت على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية.

وبدأت عملية السلام بين الأفغان في الدوحة الشهر الماضي. وعلى الرغم من المحادثات فقد احتدم القتال بين طالبان وقوات الحكومة الأفغانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد الأسبوع الماضي إن طالبان وافقت على "إعادة تحديد" التزاماتها بموجب اتفاق انسحاب القوات وتقليص عدد الضحايا في البلاد.