انتظام التصويت بانتخابات برلمان مصر "صفعة للإخوان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت عدد من منظمات المجتمع المدني المصري انتظام التصويت باليوم الأول لانتخابات البرلمان، ما اعتبرته صفعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية دعت لمقاطعة الانتخابات، التي تجرى على مرحلتين، بدأت الأولى منها، السبت، وتستمر اليوم الأحد بـ14 محافظة.



وقال ممثلو تلك المنظمات، التي أعلنت متابعتها لانتخابات مجلس النواب، في حديث خاص لـ"الخليج 365"، إن "انتظام عملية التصويت والإقبال الكثيف على العملية الانتخابية هو أقوى رد على دعوات تنظيم الإخون الإرهابي لمقاطعة الانتخابات".

ويتنافس في المرحلة الأولى، على المستوى "الفردي" نحو 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية، موزعين على 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

فيما زادت حدة المعركة الانتخابية بين "القائمة الوطنية" من أجل مصر، وقائمة "نداء مصر"، اللتان تتنافسان على 100 مقعد بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، كما تتنافسان أيضا في دائرة قطاع غرب الدلتا على 42 مقعدًا.





إقبال رغم كورونا وجهد تنظيمي كبير

الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وصف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إقبال الناخبين في اليوم الأول للانتخابات بـ"الجيد".

وقال أبو سعدة، إن "متوسط الحضور تراوح بين 10 إلى 15%، وهي معدلات جيدة لاسيما في ظل المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد".

وتوقع في هذا الصدد أيضا أن "يشهد يوم غد إقبالا كثيفا في أعداد المصوتين في انتخابات مجلس النواب".

وثمن "أبو سعدة" الجهد التنظيمى المتميز للهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب، وحياد الأجهزة الحكومية، مشددا على أنه "لم يتم رصد أي خروج عن القانون داخل المقار الانتخابية".

كما أشاد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات للحد من انتشار فيرس كورونا.

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كما أبرز أبو سعدة أن تنظيم الإخوان فقد نفوذه وتأثيره في الشارع المصري، وهوما اتضح من انتظام عملية التصويت اليوم، والإقبال المكثف في عدد من دوائر محافظة الجيزة.





كثافة تصويتية في الريف

من جهتها، رصدت بعثة غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها لمتابعة عملية التصويت للمرحلة الأولى، إقبالًا كثيفا في المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، شرقي القاهرة.

وأوفد المجلس اليوم، بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع مناطق المحافظة الجيزة، حيث أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الأولى للتصويت، مع إقبال متوسط للناخبين.

كما أكدت غرف عمليات المجلس بالمحافظات، أن عملية التصويت قد شهدت إقبالاً كبيرًا في المناطق الريفية، مع التأكيد على فتح مقار اللجان فى موعدها من الساعة 9 صباحا واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأكد المجلس ثقته بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى اختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى، مشددًا على استعداده لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.

رقم ساخن لتلقى الشكاوى

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قد أكد في بيان اليوم، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال "إبراهيم" إنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية، سواء الناخبين أو المشرفين على اللجان أو المرشحين أو المتابعين، وكذا الجهات المعنية.

وأشار إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقًا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاضٍ على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.