شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يطلق "أولادنا مستقبلنا" لدعم تلاميذ دار السلام والبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب المقبلة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، مبادرة "أولادنا مستقبلنا" لدعم التلاميذ بعدد كبير من مدارس دائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

وقال محمد تيسير مطر أن الهدف من إطلاق المبادرة دعم اخواتنا وأبنائنا بمدارس دار السلام والبساتين، وتشجعيهم على التعلم وإزالة أى معوقات تواجههم حتى تكتمل العملية التعليمية ليكتسب التلاميذ الخبرات والمهارات المختلفة ويحصلوا على أكبر قدر ممكن من العلم، ويمتلكوا المعرفة التى تحقق الفائدة لهم فى مختلف مجالات فى حياتهم المستقبلية واتساع آفاقهم.

وأشار إلى أنه تم توزيع أدوات ومستلزمات مدرسية على التلاميذ فى مدارس دار السلام والبساتين، فى أول أيام العام الدراسى الجديد وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية، موضحا أن هذا الأمر للمرة للعام الرابع على التولى، داعيا الله أن يمده بالعون ليستمر فى ذلك مستقبلا.



تلاميذ

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محمد تيسير مطر داخل فصل تعليمى



محمد تيسير مطر وسط التلاميذ



محمد تيسير مطر يوجه التحية للمعلم



محمد تيسير مطر



محمد يتسير مطر يداعب التلاميذ