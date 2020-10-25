شكرا لقرائتكم خبر عن عنتيل الدوحة.. مغردون يواصلون فضح عبد الله الشريف بالكوميكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل رواد موقع التواصل الاجتماعى شن حملات على الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، بالقصص المصورة "الكوميكس" وذلك بعد تسريبات أخيرة للمفضوح عبد الله الشريف، وعلاقته الجنسية، وبعدما فضحته ريم فتاة عبد الله الشريف الإعلامى الإخوانى، وانطلقت الكثير من الهاشتاجات "الوسم" التى عبر من خلالها المغردون عن رأيهم فى المفضوح عبد الله الشريف، واصفين إياه بـ" من بره ابن تيمية ومن جوه ابن جنية"، مؤكدا أن ظهور مثل هذه الحقائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نهاية هؤلاء الخونة قاب قوسين أو أدنى.

وأشار أحد النشطاء على توتير إلى أن المشكلة الآن ليست فى أمثال عبد الله الشريف لكن الأزمة تكمن فيمن يصدق هؤلاء ويسيرون خلفه، واصفا عبد الله الشريف "من بره ابن تيمية ومن جوه ابن جنية".

فيما قال مغرد آخر: "فى مداخلة مع الحكاية، الفتاة (ريم) تفضح عبدالله الشريف، موجها سؤالا لعبد الله الشريف :"إلا سبحتك فين يا معلم ترتر؟".

وأضاف مغرد آخر مشارك فى وسم يكشف حقيقة عبد الله الشريف :"معلش يا ترتوور وانت رايح كتر الفضائح، وكما قال ترتوور إذا ضربت فاوجع، وريم نورت النهاردة وكترت عيار الضرب" مضيفا:"وكله بما يرضى الله عند ولاد الكئيبة المعاكسة على الشرع".

وسرعان ما دشن عدد كبير من المصريين هاشتاج بعنوان "ابن الحرام الفاجر" عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للسخرية من الإخوانى الهارب الذى يخبئ به وراء عباءة الدين ويقود إعلام الجماعة الإرهابية باسم الدين، حيث تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدويناً وتغريداً عبر موقع تويتر.

بالإضافة إلى عدد من الصور التى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى تحمل صور لعبد الله الشريف الإخوانى الهارب منها" الو.. معاكى أبن الحرام الفاجر، وصرة أخرى لمجسم شيطان يتعجب من عبد الله الشريف بقوله ياابن الحرام يافاجر..وصورة أخرى وهو يمسك بالصاجات مصحوبة بعبارات" ياللى بيسمع كلمة قرود..شومنقو..وياللى بيهدم جيشه وبلدو شومنقلو..وصورة أخرى من مدرجات العثمانى ".

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وانتشرت بشكل كبير الكثير من المقاطع الساخرة لهروب الشريف بعد نشر الإعلامى عمرو أديب للتسجيل الصوتى الذى يفضحه أمام الجميع، ويجرده من شخصيته المزيفة التى يدعيها على شاشات الإعلام الإرهابى الذى يبث من داخل دولة قطر وتركيا.