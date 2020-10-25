كورونا عربياً: أكثر من 18 ألف إصابة جديدة.. وارتفاع طفيف في منحنى الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المٌستجد في الدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً، ليوم أمس السبت، بعدما أصاب الوباء 18 ألفاً و626 حالة جديدة، بفارق 2612 إصابة عن يوم أمس الأول، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و41 ألفاً و650 إصابة مؤكدة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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في حين شهد منحنى الوفيات ارتفاعاً طفيفاً، بعدما حصد "كوفيد-19" أرواح 252 شخصاً جديداً، بفارق 3 حالات عن يوم أمس الأول، ليرتفع عدد الضحايا إلى 35 ألفاً و362 حالة وفاة.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: عمان والصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 24 أكتوبر الجاري.