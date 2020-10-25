​ممرضة وسيارة إسعاف.. ناخبو أوسيم يواجهون كورونا بالكمامات والإرشادات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت لجان الانتخابات في مدينة أوسيم والقرى التابعة لها، تواجد سيارات الإسعاف وممرضات من وزارة الصحة، وذلك لمساعدة المرضى من الناخبين والاطمئنان عليهم حال ظهور أية أعراض من وباء كورونا.

يأتي ذلك وسط إقبال من الناخبين خاصة كبار السن والسيدات، أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2020، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التى بدأت صباح اليوم، بمحافظات المرحلة الأولى.

وشهدت لجان مدارس برطس الإبتدائية والإعدادية الثانوية وصيدا الابتدائية والسيدة عائشة وأوسيم الحديثة بمركز أوسيم بالجيزة، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

من جانبهم، حرصت قوات تأمين اللجان، على مساعدة الناخبين في الدخول إلى اللجان، مع التأكيد على عدم السماح للناخبين بدون كمامة، لمواجهة فيروس كورونا، وتوجيههم باتخاذ الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

ويصوت في الجيزة، نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

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وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت وغدا الأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.