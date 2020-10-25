الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
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