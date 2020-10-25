الأمم المتحدة: معاهدة حظر الأسلحة النووية ستدخل حيّز التنفيذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: معاهدة حظر الأسلحة النووية ستدخل حيز التنفيذ

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن معاهدة حظر الأسلحة النوويّة ستدخل حيّز التنفيذ في غضون 90 يوماً.



وقال مسؤول في الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المعاهدة صادقت عليها 50 دولة، آخِرها هندوراس".

ورحّب رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظّمات غير حكوميّة أخرى، بالإنجاز المُحرَز.

وقال ماورير، في بيان، إن "اليوم هو انتصار للبشريّة ووعد بمستقبل أكثر أماناً".

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وقالت "الحملة الدوليّة للقضاء على الأسلحة النوويّة" عبر تويتر، إنّ "هندوراس صادقت للتوّ على المعاهدة، وهي الدولة الـ50، وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيّز التنفيذ".

ومُنِحت جائزة نوبل للسّلام عام 2017 لمنظّمة "الحملة الدوليّة للقضاء على الأسلحة النوويّة" تكريماً لجهودها في هذا المجال للتخلّص من أسلحة الدمار الشامل.

يشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية، هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة.

وتم إقرار هذه المعاهدة في 7 يوليو/تموز 2017، وكانت تحتاج هذه المعاهدة إلى توقيع وتصديق 50 دولة على الأقل حتى تُطبق.

وتمنع هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها من تطوير واختبار وإنتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة.

وتعطي هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها والمالكة للأسلحة النووية إطاراً زمنياً محدداً لإجراء المفاوضات، والتي ستؤول إلى قضاء محقق وبلا رجعة على برنامج الأسلحة النووية.