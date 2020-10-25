فرنسا تستدعي سفيرها عقب هجوم جديد لإردوغان على ماكرون

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، أنها استدعت سفيرها في أنقرة عقب تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان شكك فيه بـ”الصحة العقلية” لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي أكدت باريس أنه “غير مقبول”.

وتتواجه باريس وأنقرة في عدد من الملفات، بدءا من التوتر السائد في شرق المتوسط والنزاع في ليبيا وأيضا في سوريا، وصولا إلى اندلاع الاشتباكات أخيرا في ناغورني قره باغ.

بيد أن أنقرة بدأت الآن تعرب عن غضبها تجاه حملة يقودها ماكرون لحماية قيم العلمانية في بلاده في مواجهة الإسلام المتطرف، في قضية اكتسبت زخما إضافيا إثر قتل المدر س صامويل باتي الشهر الحالي لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أمام تلامذته.

وقال إردوغان في خطاب متلفز ألقاه في مدينة قيصري (وسط)، “ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية”.

وأضاف “ما هي مشكلة المسمى ماكرون مع الإسلام والمسلمين؟”.

وأردف “يحتاج ماكرون فحصا عقليا”، متوقعا في الوقت نفسه ألا يحقق الرئيس الفرنسي نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن باريس استدعت سفيرها لدى أنقرة للتشاور، موضحا أن ه سيلتقي ماكرون للتباحث بشأن الوضع في أعقاب تصريحات إردوغان.

وقال المسؤول إن “تصريحات الرئيس إردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل. نطلب من إردوغان أن يغي ر مسار سياسته لأن ها خطيرة على كل الأصعدة. لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم”.

كما أشار المسؤول في الاليزيه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى “غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال صامويل باتي”، المدر س الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع في اعتداء نفذه إسلامي قرب مدرسته في الضاحية الباريسية.

ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش “أزمة” حول العالم وأشار إلى أن الحكومة ستقد م مشروع قانون في كانون الأول/ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا.

كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتعزيز الرقابة على التمويل الخارجي للمساجد.

Advertisements

وتطو ر النقاش حول الإسلام في فرنسا في أعقاب قتل المدر س باتي على يد شاب شيشاني يبغ 18 عاما كان على تواصل مع جهادي في سوريا وفق ما ذكر المحققون.

وتركيا بلد ذو غالبية مسلمة لكنه علماني، وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكنه ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي بقي طلب انضمامه إليه معلقا لعقود على خلفية عدد من الملفات الخلافية.

وتوجه الرئيس التركي إلى نظيره الفرنسي قائلا “لماذا تحاول الانشغال بأردوغان مرارا وتكرارا، الانشغال بي لن يكسبك شيئا”، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التركي قوله إن فرنسا “ستشهد انتخابات بعد نحو عام، وسنرى مصير ماكرون حينها، وأعتقد أن نهايته ليست بعيدة، لأنه لم ينفع فرنسا بشيء، فكيف له أن ينفع نفسه”.

وبرزت أحدث الخلافات بين الزعيمين في ملف النزاع بإقليم ناغورني قره باغ الذي تقطنه غالبية أرمنية وأعلن انفصاله عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما قاد إلى حرب بداية التسعينات خلفت 30 ألف قتيل.

وتدعم تركيا أذربيجان في النزاع الذي أودى بحياة المئات منذ تجدده في نهاية أيلول/سبتمبر، ولكن ها تنفي اتهامات ماكرون لها بإرسال مئات المقاتلين السوريين دعما للقوات الاذربيجانية.

والسبت، اتهم إردوغان فرنسا التي ترأس مع روسيا والولايات المتحدة مجموعة مينسك، بأنها “تقف خلف الكوارث والاحتلال في أذربيجان”.

وتوجه إلى باريس بالقول “أنت جزء من ثلاثي مينسك. ماذا فعلت حتى الآن؟ هل أنقذت الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال؟ لا. فقط ترسلين الأسلحة إلى الأرمن”. وأضاف “هل تظنين أنك ستستعيدين السلام بالأسلحة التي ترسلينها إلى الأرمن. لا يمكنك ذلك لأنك لست نزيهة”.

غير أن الاليزيه أوضح مجددا عبر المسؤول الذي تحد ث إلى فرانس برس، أن لدى إردوغان شهرين لتغيير الموقف بما يضع حدا ل”المغامرات الخطيرة” في شرق المتوسط و”السلوك غير المسؤول” لأنقرة في ناغورني قره باغ.

وقال “يجب إقرار إجراءات في نهاية هذا العام”.