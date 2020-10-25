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بومبيو: حزمة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 81 مليون دولار
الأحد 25 أكتوبر 2020
أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، السبت، عن حزمة مساعدات إنسانية أميركية للسودان بقيمة 81 مليون دولار.
وكتب بومبيو على سحابه في موقع "تويتر": "الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص 81 ميلون دولار كمساعدات إنسانية للتخفيف عن الشعب السوداني المتأثر بالأزمة".
واعتبر أن هذا التمويل يؤكد مكانة الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية حول العالم.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن خطط الحكومة الأميركية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون.
وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس الماضي وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.
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