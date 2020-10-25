شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 26 ألف إصابة و432 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت، تسجيل 432 حالة وفاة و 26979 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 156903 حالة وفاة وأربعة ملايين و817898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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