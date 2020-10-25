شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا ثامن دولة تتخطى المليون إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت حالات الإصابة في كولومبيا بشكل مطرد على الرغم من أكثر من خمسة أشهر من الحجر الصحي الذي تم تخفيفه تدريجيا والذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
ومع تسابق العلماء في شتى أنحاء العالم للعثور على لقاح لكورونا تقول كولومبيا إنها مستعدة لتوزيع أي لقاح يثبت فعاليته.
وخصصت كولومبيا بالفعل 213 مليون دولار لمبادرة كوفاكس العالمية مما يضمن توفير لقاح ضد كوفيد-19 لنحو عشرة ملايين نسمة. وسيتم إعطاء أولوية في التطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاما والمصابين بمشكلات صحية بالفعل والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
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