الارشيف / اخبار العالم

كولومبيا ثامن دولة تتخطى المليون إصابة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا ثامن دولة تتخطى المليون إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت كولومبيا أمس السبت، حاجز المليون إصابة بفيروس لتصبح ثامن دولة تتخطى هذا الحاجز على مستوى العالم مسجلة مليون و7711إصابة مؤكدة و30 ألف حالة وفاة.

وارتفعت حالات الإصابة في كولومبيا بشكل مطرد على الرغم من أكثر من خمسة أشهر من الحجر الصحي الذي تم تخفيفه تدريجيا والذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

ومع تسابق العلماء في شتى أنحاء العالم للعثور على لقاح لكورونا تقول كولومبيا إنها مستعدة لتوزيع أي لقاح يثبت فعاليته.

وخصصت كولومبيا بالفعل 213 مليون دولار لمبادرة كوفاكس العالمية مما يضمن توفير لقاح ضد كوفيد-19 لنحو عشرة ملايين نسمة. وسيتم إعطاء أولوية في التطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاما والمصابين بمشكلات صحية بالفعل والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا ثامن دولة تتخطى المليون إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا