شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباكات تتجدد في «كاراباخ» بعد محادثات واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية وقوات أرمنية في إقليم ناجورنو كاراباخ بعد يوم من محادثات أجريت في واشنطن بهدف إنهاء أعنف قتال يشهده الإقليم الجبلي خلال ما يربو على 25 عاما.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن نشوب قتال في الإقليم والمناطق المحيطة به.

واتهم مسؤولون محليون القوات الأذربيجانية بقصف مبانٍ في خانكندي أكبر مدن الإقليم وهو ما نفته أذربيجان.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل أمس الجمعة، في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ نحو شهر، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص على الأرجح.

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وقوض انهيار اتفاقين بوساطة روسية لوقف إطلاق النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر.

وتقول قوات أذربيجان إنها حققت مكاسب على الأرض تشمل السيطرة الكاملة على الحدود مع إيران وهو ما تنفيه أرمينيا. ويقول مسؤولو الإقليم الأرمن إن قواته صدت هجمات.

وقال إلهام علييف رئيس أذربيجان لصحيفة لو فيجارو الفرنسية إن أذربيجان مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات لكنه اتهم أرمينيا بالمسؤولية عن استمرار الأعمال العدائية.

ونقلت عنه الصحيفة قوله «نحن مستعدون للتوقف ولو اليوم. لكن للأسف تنتهك أرمينيا بشكل صارخ وقف إطلاق النار. إذا لم يتوقفوا فسوف نواصل حتى النهاية بهدف تحرير كافة الأراضي المحتلة».