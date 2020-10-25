شكرا لقرائتكم خبر عن «إطفاء نار» ليبيا انتصار للاستقرار وضربة لأطماع أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

على الرغم من الترحيب العربي والدولي بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن رئيس النظام التركي أردوغان يعتبر الوحيد الذي يسبح عكس التيار خصوصًا أن القرار يمثل ضربة قوية لمخططاته بنهب خيرات ليبيا عبر الاستمرار في حشد المرتزقة لقتال الجيش الوطني.

وكان أردوغان زعم في تصريحاته بأنه ليس متأكدًا من صدق نوايا سحب المرتزقة من ليبيا، واعتبر وقف إطلاق النار أقل مستوى من الاتفاقيات السابقة.

من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ما نُسب إليه من تصريحات بشأن وقف إطلاق النار وفقًا لاتفاق جنيف برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا في بيان على صفحته الرسمية، ليل السبت، أنه ينتظر تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بهذا الشأن.

ونشر المسماري صورة من صفحة وصفها بالمزورة، زعمت على لسانه: إنه يعتذر لحكومة الوفاق عن حرب طرابلس بداعي معلومات مغلوطة أدت إلى مآسٍ للمواطنين، وأضاف: إن الصفحة لفقت له تصريحات ادعت أنه قال «ندعو الدولة لتعويض أهالي القتلى والجرحى والمنازل المدمّرة وعودة النازحين بأسرع وقت».

وأضاف المسماري على صفحته في فيسبوك: الخبر المنسوب لنا غير صحيح والصفحة مزورة، ونؤكد أنه لم يصدر عنا أي تصريح بخصوص اتفاق جنيف، وبانتظار تعليمات القائد العام بهذا الخصوص.

اتفاق رسمي

فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب: إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا صار رسميًا بعد التوقيع عليه في جنيف برعاية أممية، مشددًا على ضرورة خروج المرتزقة والأجانب من بلاده.

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وأوضح أن تنفيذ بنود الاتفاق التي تركز على فتح الطرق والمعابر وتسهيل الحركة وتفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والأجانب تحتاج إلى استمرار الرعاية الدولية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعربت عن ترحيبها الشديد بالاتفاق الموقّع من وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) نيابة عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وقالت البعثة: إن الأمم المتحدة ساهمت في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق بناءً على قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي 2510 لسنة 2020 و2542 لسنة 2020، وخلاصات مؤتمر برلين، وأضافت: إن هذا الاتفاق يأتي بعد عقد أربع جولات من المفاوضات منذ شهر فبراير الماضي.

تنفيذ البنود

وفي السياق، قال عضو البرلمان الليبي خليفة صالح الدغاري: إن نجاح اتفاق جنيف مرهون بالتزام الأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ بنوده بشكل حازم، كما جاء في مخرجات برلين، والقرار 2510 مع التزام أطراف الصراع الداخلية المدنية والعسكرية باحترام تعهداتها.

وأضاف: إن هذا الاتفاق يحمل رسالة واضحة وصريحة لوقف كافة التدخلات الخارجية السلبية، وسحب كافة المرتزقة الأجانب من ليبيا، بما يسمح باستكمال كافة الاستحقاقات الدستورية، وبناء مؤسسات الدولة.

بدروها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة، اعتبارًا من الجمعة، وأعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، حيث تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط مغادرة القوات الأجنبية منطقة الميناء بما يمكّنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.