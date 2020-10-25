شكرا لقرائتكم خبر عن 167 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 100 متعاف من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 106397 حالة و 6187 حالة وفاة.
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