مصر تدين هجوم كابول: نرفض كل أشكال الإرهاب والعنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر، الأحد، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب أفغانستان، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.



وجدّدت مصر رفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.

وكان 13 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال سعيد جامي، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، إن 13 جثة انتشلت من موقع الهجوم، وأصيب 30 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

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وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن "الهجوم استهدف مركز كوثر دانش التعليمي".

ومن جانبه، نفى متحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم.

يأتي ذلك فيما خيمت أجواء العنف من جديد على مفاوضات السلام بين كابول وطالبان، بمقتل عشرات من قوات الأمن الأفغانية.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية هلمند هجوما كبيرا لطالبان، ما دفع آلاف العائلات إلى الفرار من بيوتها.

وفي عملية أخرى بسيارة مفخخة، قتل قبل أيام 16 شخصا وأصيب 154 آخرون في ولاية غور، في هجوم اتهمت الرئاسة الأفغانية طالبان بالوقوف خلفه، مؤكدة أن هذا العنف "يشكل تحديا خطيرا لجهود السلام".