التحالف يدمر "مفخخة" حوثية بدون طيار باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، تدمير ثاني طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية خلال 24 ساعة

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير أعلنت، السبت، إصابة سعودي جراء اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

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وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأشار النقيب محمد بن عبده إلى أن سقوط الشظايا أسفر عن إصابة أحد المدنيين السعوديين بإصابة طفيفة، وتضرر 5 منازل و3 مركبات مدنية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأكد المالكي، في بيان، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد بطريقة ممنهجة ومتعمدة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.