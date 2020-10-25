كتائب حزب الله العراقية: التطبيع السوداني مع الصهاينة بائس ولن يغير شيء من الواقع

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
أدانت كتائب “حزب الله” العراق سباق التطبيع الذي تقوم به البلدان العربية مع العدو “الإسرائيلي” والتي كان آخرها مع السودان.
ووصفت الكتائب في بيان لها، أن “التطبيع السوداني مع الصهاينة، بائس ولن يغير شيء من الواقع”.
وبينت الكتائب أن “خطوات الخيانيّة لبعض الأنظمة العربية تجاه التطبيع مع العدو “الاسرائيلي” يظهر مقدار خضوعها الكامل للأوامر الأمريكية، كما كشفت حجم المخططات القذرة التي حاكتها أمريكا على شعوب المنطقة، وحجم الأزمات التي فرضتها عليها بالتواطؤ مع الحكومات العميلة من أجل استنزافها، واضعافها، وتركيعها، وإجبارها على الخضوع لإرادتها.”
واعتبرت الكتائب أن ما قامت به السوادن وأشقائها من الدول التي سبقتها بتوقيع اتفاق التطبيع مع “إسرائيل” خيانة للشعب الفلسطيني المسلم ولقضيته العادلة، وتفريطا بحقوقه الثابتة، كما أنها تصادر إرادة شعوبها الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني خدمة لأسيادها الأميركان.
ونوهت الكتائب في ختام بيانها أن كلمة الشعوب هي الفيصل في هذا الصراع، وستبقى قضية فلسطين وشعبها المظلوم راسخة في وجدان الشعوب الإسلامية، ولن يتخلى الشرفاء عنها مهما بلغت التضحيات.
وكالة أنباء فارس
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