تطوير المكتبات والمسارح فى مقدمة المشروعات المستهدفة لدعم الثقافة العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمثل الرؤية الاستراتيجية للثقافة، التى تتبناها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، فى بناء قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع المصرى تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز، التى صاغتها فى رؤية متكاملة لدعم البنيان الثقافي.
ومن هذا المنطلق، تهدف وزارة الثقافة إلى التركيز على عدة محاور رئيسية لتعظيم مستوى الخدمة المقدمة، ومنها تنمية الموهوبين والمبدعين فى جميع المجالات فضلا عن زيادة أعداد المسابقات الفنية والاهتمام بزيادة أعداد المهرجانات والفعاليات الثقافية ومدها للمدن المصرية المختلفة بالمحافظات.
وفى هذا الصدد، نستعرض ابرز الأعمال المستهدفة خلال العام الجارى 2020/ 21 فى ضوء خطة التنمية، والتى تم البدء فى بعضها :
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