شكرا لقرائتكم خبر عن الفلحوص الإخوانى.. مسيرة مليئة بالفشل فى حياة الهارب محمد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل ذريع في مسيرة الهارب الإخواني محمد ناصر، مقدم أحد البرامج على شاشة مكملين الإرهابية، والشهير دائما بالفلحوص، دائما ما يظهر على الشاشة إلا ليواصل بث الأكاذيب والهبد المستمر من أجل أن يتقمص دور المثقف الواعى، تستخدمه الجماعة الإرهابية عبر منصاتها ليهاجم مؤسسات الدولة من خلال معلومات مغلوطة ووقائع تاريخية مجتزءة من سياقها وبث الأكاذيب.

بدأ المذيع الهارب محمد ناصر حياته بالفشل فى الثانوية العامة حتى التحاقه بالصدفة فى قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، ليمارس بعدها مهنة نبطشى الأفراح قبل ظهوره على قنوات الإخوان الإرهابية المحرضة ضد مصر ليبيع نفسه لشياطين الإخوان، حيث حصل على مجموع 50% حال دون التحاقه بإحدى الكليات، لتلعب الصدفة دورا هاما فى حياته، حيث افتتح لأول مرة قسم النحت فى كلية فنون جميلة جامعة المنيا، وعدم تقدم عدد كبير لهذا القسم، حينها سنحت له فرصة الالتحاق وفقا لكلام شقيقه محمد طارق على.

حالة الفشل التى لاحقت محمد ناصر خلال عمله كمطرب أفراح جعلته يترك المهنة ويحاول الانضمام إلى فريق غناء يدعى أوتار مصري إلا أنه لم يستمر طويلا لتتواصل رحلة الفشل في الغناء كما عمل مؤلف أغاني إلا أنه لم يؤلف سوى بعض الأغاني القليلة ويفشل أيضا في تلك المهنة.

بدأ الفلحوص محمد ناصر صعوده داخل الإخوان من خلال تجنيد الجماعة له لكتابة تقارير عن الإعلاميين الذين يهاجمون الجماعة ويرصد هذا الهجوم ويعد تقارير أسبوعية كان يتم إرسالها إلى مكتب الإرشاد ليتقرب أكثر إلى الجماعة ويثق فيه التنظيم وتبدأ رحلة التخطيط لصعود محمد ناصر على قنوات الإخوان إلا أنه مع بداية صعوده فى إعلام الجماعة تلقى التنظيم ضربة كبرى بعد سقوط حكمه فى ثورة 30 يونيو.